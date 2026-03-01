久間田琳加、背中開き＆深スリット美脚ちらりのドレス姿「美スタイル」「綺麗すぎてびっくりした…」
モデルで女優の久間田琳加が1日にインスタグラムを更新し、オフショットを公開。ドレス姿で美スタイルを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】「脚が長ーい」ファン絶賛のドレス姿
久間田が「今日はもっと出してくよーーー」と投稿したのはドレス姿のソロショット。写真には、ノースリーブで背中が大胆に開いたドレス姿で、深いスリットから美脚をあらわにする彼女の姿が収められている。
彼女のドレス姿にファンからは「美スタイル」「え！綺麗すぎてびっくりした…」「りんかちゃん、脚が長ーい」などの声が集まっている。
■久間田琳加（くまだ りんか）
2001年2月23日生まれ。東京都出身。2012年に第16回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出され雑誌『ニコラ』（新潮社）専属モデルとしてデビューし、現在は『non-no』（集英社）で専属モデルを務める。女優としても活躍していて2025年は映画『見える子ちゃん』、7月期ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）に出演した。
引用：「久間田琳加」インスタグラム（＠rinka_kumada0223）
