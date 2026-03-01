Lakiが4月11日(土)より3週連続で新曲を配信リリースすることが決定した。

今作はLakiの青春溢れる色鮮やかなポップチューンから、甘くほろ苦いグルーヴィーな一曲まで、日常を塗り替える3つの物語を記した作品となっている。

3作目のリリース日にもなっている4月25日(土)からは＜Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition＞がスタート。Lakiは新曲3曲を携え東名阪の3都市を回る。

■リリース情報

■「Starry pop Canvas」
4月11日(土)配信リリース

■「Pancake」
4月18日(土)配信リリース

■「タイトル未定」※詳細は後日発表予定
4月25日(土)配信リリース

■＜Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition-＞
愛知・ダイアモンドホール
2026年4月25日(土)　開場16:15/開演17:00

東京・ヒューリックホール東京
2026年4月26日(日)　 開場16:15/開演17:00

大阪・なんばHatch
2026年4月29日(水・祝)　 開場16:30/開演17:00

【詳細はこちら】https://girls2-fc.jp/page/lucky2news/1122023502581334017

