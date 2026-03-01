Laki、4月に3週連続で新曲配信リリース
Lakiが4月11日(土)より3週連続で新曲を配信リリースすることが決定した。
今作はLakiの青春溢れる色鮮やかなポップチューンから、甘くほろ苦いグルーヴィーな一曲まで、日常を塗り替える3つの物語を記した作品となっている。
3作目のリリース日にもなっている4月25日(土)からは＜Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition＞がスタート。Lakiは新曲3曲を携え東名阪の3都市を回る。
■リリース情報
■「Starry pop Canvas」
4月11日(土)配信リリース
■「Pancake」
4月18日(土)配信リリース
■「タイトル未定」※詳細は後日発表予定
4月25日(土)配信リリース
■＜Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition-＞
愛知・ダイアモンドホール
2026年4月25日(土) 開場16:15/開演17:00
東京・ヒューリックホール東京
2026年4月26日(日) 開場16:15/開演17:00
大阪・なんばHatch
2026年4月29日(水・祝) 開場16:30/開演17:00
【詳細はこちら】https://girls2-fc.jp/page/lucky2news/1122023502581334017
