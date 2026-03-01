木村拓哉・綱啓永・倉悠貴が客降り 至近距離交流に歓声上がる【教場 Requiem】
【モデルプレス＝2026/03/01】俳優の木村拓哉、綱啓永、齊藤京子、倉悠貴、中江功監督が3月1日、都内で開催された「映画『教場 Requiem』大ヒット記念舞台挨拶」に出席。客席に降りて交流する場面があった。
【写真】「教場」人気俳優が突如客降り 会場騒然
監督に聞きたいことを挙手で募集。観客の地声で声が届くか気にかけた木村は「行くわ」と自ら観客席へ。歓声が上がる中、質問する観客にマイクを向け、マイクに乗らない小声で語りかけている様子も観られた。
その後、倉と綱も客席エリアへ。綱は、木村から「移動のときはどうやって動くんだっけ？」と劇中のシーンを再現するよう振られると、全力の走りを披露。そのコミカルな姿に、会場は大きな笑いに包まれた。
さらに木村の2回目の客席回りで、目の前の観客が倉のファンだと気づくと、すかさず倉を招集。「僕はここに来て何をすれば…」と戸惑う倉に対し、木村はその観客が食べ終えたチキンのゴミを回収するよう指示。倉は素直にゴミを預かってその場を後にするというシュールで神対応な一幕もあった。
本作は、未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」を舞台に、厳しい教官・風間公親（木村）と彼の教え子たちが織りなすドラマを描く。（modelpress編集部）
