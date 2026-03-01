【GUのパーカ】が羽織るだけで映える！ 大人が真似したい「サマ見えコーデ」

春に向けて買い足したいのは、サラッと羽織れる軽めのアウター。プラスワンで着映え感アップが狙える一着があれば、春コーデで活躍してくれるはず。そこで今回は【GU（ジーユー）】のサマ見えパーカをご紹介。参考にしたいおしゃれスタッフさんの着こなしも紹介するので、ぜひ真似してみて。

きれいめにもカジュアルにも着まわしやすい優秀パーカ

【GU】「ユーティリティパーカ」\3,990（税込）

立体的なフードやバックタックが特徴のパーカ。公式サイトによると「顔周りを華やかに見せる」とのことで、羽織るだけで着映え感がアップするかも。両サイドの大きなポケットもワンポイントに。裾のドロストや袖口のボタン位置を調整して、好みのアレンジができるのもポイントです。撥水機能が付いているため、天候を問わずヘビロテできそう。

甘めのスカートをカジュアルダウン

こちらはネイビーを着用。短めの着丈で、たっぷりとボリュームのある甘めのスカートとも好相性です。ボーダー柄のセーターとブルーのシャツを合わせれば、爽やかな春っぽコーデに。差し色として鮮やかな赤のバッグを合わせるのもサマ見えのポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M