SCANDALのRINA(Dr,Vo)がソロプロジェクト”Phonia”を始動。3月25日(水)に1stシングル「swan」を配信リリースすることを発表した。

新たに公開されたアーティスト写真では、Phoniaが表現するガーリーなだけではない、パンキッシュで翳りのあるアンニュイな世界観を感じ取ることができる。

さらに、＜Phonia 1st exhibition「swan」＞の開催も決定。こちらは1stシングル「swan」の世界観から派生させた作品が展示され、ギャラリー内でいち早くMVも公開予定だ。詳細はPhoniaの公式Instagramにて。

◆ ◆ ◆

■Phonia コメント

バンドが20周年を迎える節目の年に、また新たな気持ちでマイペースに物作りができるもうひとつの世界を持ってみようと思い、ソロプロジェクトをスタートさせることにしました。

とは言え、今までやってきた個人活動にささやかな名前をつけてみたイメージでもあって、突拍子もないことにトライすると言うより、私の生活の中にもう既にあった好きなものをもっと形にしたり磨いたりしてみようと言う感覚です。

せっかく20年も音楽で生きてきたのに、私はそこに苦手なものや怖いものがいっぱいあります。

そこにも、そんな気持ちを抱えたまま向き合って自分の活かし方を探れたら、これからの人生もより自由で面白いものになりそうだなと思いました。

【Phonia】＝音 / 響き/ 声

自分を救済してまた明日を生きる。

このプロジェクトが私にとっても誰かにとっても小さな居場所になることを祈っています。

◆ ◆ ◆

【リリース情報】

アーティスト名：

■Phonia「swan」

2026年3月25日（水）配信スタート

■＜Phonia 1st exhibition「swan」＞

日程：3/27(Fri)〜3/30(Mon)

時間：Open 11:00〜Close 19:00

会場：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-23-21 ヤマトハイツ2F HALO 05

入場：\2,000（tax in）

※RINA全日在廊予定