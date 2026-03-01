マルコ・ロイスの契約延長が発表された

メジャーリーグサッカー（MLS）のLAギャラクシーが2月28日、元ドイツ代表MFマルコ・ロイスとの契約延長を発表した。

新契約は2027年12月末までとなる。

ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントなどで活躍してきた36歳のロイスは2024年夏にLAギャラクシーに加入。同年12月にはDF吉田麻也、DF山根視来らと共にMLSカップカップを制し、クラブとして10年ぶりの全米王者となった。加入以来、公式戦42試合に出場して9得点13アシストを記録している。

今季の開幕節ではキャプテンも務めるなどチームのまとめ役の一人であるロイスは契約を2027年12月末まで延長。ドルトムントでは元日本代表MF香川真司ともチームメートだった。

LAギャラクシーギャラクシーのウィル・クンツGMは「ロッカールームでもピッチでも彼が与えるインパクトの大きさは計り知れない」とロイスの影響力を称賛。SNSでも「明るいニュース」「物語はまだ続く」「なんという美しいキャリア」などコメントが寄せられ、36歳の名手の去就に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）