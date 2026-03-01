特別大会の第4節が終了した

明治安田J1百年構想リーグは3月1日までに、第4節の全10試合が行われた。

最新の順位表を受けて、SNSでは「統合すると概ね昨年と同じくらいの順位表」「悪くない眺めだ」など注目を集めている。

WESTの上位では、京都サンガF.C.がサンフレッチェ広島に2-1で勝利し、勝ち点9で1位となった。広島は勝ち点8で2位、アビスパ福岡に2-1で勝利したヴィッセル神戸も勝ち点8で3位に位置している。ガンバ大阪は清水エスパルスにPK戦で勝利し、勝ち点8とした。

EASTでは、浦和レッズに3-2で勝利した鹿島アントラーズが勝ち点10で1位となった。ジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利したFC町田ゼルビアが勝ち点9で2位。東京ヴェルディは横浜F・マリノスに敗れ、3位に後退した。

そのほかEASTの順位は、水戸ホーリーホックにPK戦で勝利した川崎フロンターレが勝ち点7で5位となった。FC東京に2-0で勝利した柏レイソルが勝ち点3で8位。東京Vに3-2で勝利した横浜FMが勝ち点3で9位、千葉が勝ち点2で10位となった。鹿島、町田、京都、G大阪の4クラブが無敗を継続している。

SNSでは「いつの間にか西で長崎が5位まで上がってきてる」「統合すると概ね昨年と同じくらいの順位表」「昨季と似てる」「悪くない眺めだ」などコメントが寄せられ、各チームのファンが最新順位に反応を示していた。（FOOTBALL ZONE編集部）