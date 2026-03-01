【2026年3月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
修正をかけていく
・全体運
意欲、行動力が高まって、「こうしてはいられない」気分でしょう。でも、具体的に何をすればいいのか、よく分からないはず。とりあえず、やっておいた方がよさそうのは、体力作りと語学力。でも財力も高めたいし、仕事のスキルも上げておきたい。そんな風に何かに追われるように、やれることを全部やっていくような１カ月です。
カンのいいあなたなら、もうお気付きでしょう。日常の中に、そんなにたくさんは入らないのです。だから、自然に優先順位が低いものからこぼれていきます。それは、それでいいので、気にせずに、休会や退会をしながら、進めていくとよさそう。自然に今のあなたのスタイルが完成します。まずは、大きく網をかけていきましょう。
・社交運
人に事情あり。それが、表面化してくる星回りです。急な変更やキャンセルに振り回されたり、なぜかあなたが割を食う約束になったりしそうですが、人助けと思って割り切っていきましょう。特に、楽しみなイベントは、現地集合にするなど、自由度の高い計画にしておくと安心でしょう。また、オフィシャルなシーンでは、裏表なく。20日きっかけで、秘密が明るみに出やすいので、クリーンでヘルシーな人間関係を目指していくとよさそう。
・恋愛運
恋は、距離感が読みにくいでしょう。仲良くなったと思ったら、冷たくされたり、思ったような反応が戻ってこなかったりしそう。好きな人の不機嫌はあなたのせいではないので、スルーが正解。誘うなら月末がスムーズ。
ラッキーポイント……ベビーブルー、シースルー、クリスタル、水族館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
