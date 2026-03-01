【2026年3月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
ルートも変更
・全体運
ネガティブな思いを認めてしまいましょう。なんで私だけ？ どうしてあの人みたいにうまくいかないの？ ずるい、悔しい、うらやましい、嫌い、憎い、本当に腹が立つ……、さて、負のパワーは、出し切れたでしょうか？ きっと、まだ言い足りないことがあるかもしれません。それだけ、あなたの心はざわつき、傷つき、蝕まれたのです。
モヤッとするのは、自分に与えられるはずのチャンスがそこにあったせい。同じ手は使えない、同じやり方は通用しないから、イライラするのです。踏みつけられた尊厳を取り戻す道を探しましょう。これまでの延長にはなさそう。まだ知らないやり方、見ぬ世界を求めて！ 人と比べない、前例に捉われない人生の始まりです。
・社交運
自分に正直になれそう。合わない人は合わない、付き合いづらい、これまでは、いい人ムーブでうまくやっていこうとしてきたと思いますが、取り繕わずに素直に接していく方がいいみたい。ツンツンしている人には、こちらもツンでいく、話したくない相手との間に第三者を挟む、または、接点を消す、すると、いろいろスッキリします。優しく親切でガマン強いおうし座さんから、敵味方を見分ける強いあなたへの転換期にしましょう。
・恋愛運
恋は、友情モードで進んでいきます。これって、付き合っているの？ 何を考えているのか、よく分からない、でも、あなたの好きな人は楽しんでくれているはず。新しい出会いもあります。こっそり乗り換えもアリで！
ラッキーポイント……イエローグリーン、ナイロンジャケット、片道切符、映画館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
