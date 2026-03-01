【2026年3月の運勢】ふたご座（双子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
幸せの種まき中
・全体運
幸運には、短期的なハッピーと長期的なサクセスがあります。今、ふたご座さんが直面しているのは、後者です。時間がたってから、「ああ、あの時があったから、今がある」と振り返るプロセスの中にいます。ある程度の年月がたってから、価値に気付き、意味が分かるため、直近の体感は、「ひたすらダルい」「めっちゃ大変」「もういいかなって、思う」でしょう。
ハードでシビア、面倒くさいのですが、ただ、続けていくとランニングハイのような爽快感もあって侮れないはず。自分にムチを打って、加速してみましょう。1.25倍くらいのペースで巻いていくと、案外あっけなく、次のフェーズに進んでいきます。味方やスポンサーも増えるタイミング、真面目に！
・社交運
愛着とマンネリ、相反する思いを抱えそう。親しく付き合える人たちを大事に思う一方で、疎ましく感じやすいのです。成長しない、返しがぬるいなど、なんだかイライラするのは、自分自身への歯がゆさがあるせい。少し会うペースを落とし、新しい人脈を探してみましょう。一期一会のおしゃべりでも、視点が変わって、いい刺激を受けられそう。オフィスでは、報告、連絡、相談の基本に戻って。一人で抱え込まずに、シェアで早期解決へ。
・恋愛運
恋は、心のよりどころになりそう。結果、淡白なふたご座さんには珍しく、執着やこだわりが生まれるでしょう。一緒にいられる時間を増やすことで、心の安定が得られるはず。デートは、2人きりになれるプランで。
ラッキーポイント……ダークグレー、ストール、のど飴、ペットショップ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
