2026年3月2日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
格好つけると不運を呼ぶことに……。あるがままの自分でやっていこう。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
金銭感覚が優れる日。貯金を総チェックすると◎。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
愚痴っぽい気分の1日に。親友に聞いてもらえばスッキリ！
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人と衝突しやすい日。頼まれ事は黙って引き受けよう。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
気疲れでグッタリしそう。親しい人とだけ付き合うようにして。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
神経がピリピリしそう。心を休ませる工夫をしよう。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
「言った者勝ち」の精神にツキあり。強気な決断をしていこう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
生活スタイルを見直そう。無駄を省けば心もスッキリ。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
最低30分は読書の時間に。人生に刺激を与える発見があるかも。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
周囲から高く評価される暗示。必死で取り組めば実力もアップ！
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
運気は好調。楽天的に過ごすと、さらなる幸運をゲットできるはず。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
妥協は最後の手段。納得できるまでじっくり考えて。
