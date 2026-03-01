あの、ミニ丈スカート×白い膝丈スパッツ×厚底サンダルの“あのちゃん流”スーツ姿に反響！
歌手やタレントとして活動するあのさんは3月1日、自身のInstagramを更新。テレビ番組のオフショットを披露しました。
【写真】“あのちゃん流”スーツ姿を披露！
この投稿には、記事執筆時点の1日現在で2万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
ミニ丈スカート×白スパッツのスーツ姿！あのさんは「フジテレビ『ボクらの時代』見てくれたみんなありがと 田中みな実さん、三宅香帆さんと沢山お話ししたのでTVerでも是非見てください」とつづり、4枚の写真を投稿。テレビ番組の撮影オフショットで、ミニ丈スカートに白い膝丈スパッツを合わせた、あのさん流スーツ姿を披露するほか、共演した田中みな実さん、三宅香帆さんとのスリーショットも披露しています。
「リカちゃん」シリーズから“あのちゃん”人形！27日の投稿であのさんは、日本を代表するタカラトミーのロングセラー着せ替え人形「リカちゃん」シリーズから、あのさんがモデルとなった人形「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」が発売されることを報告し、人形と並んだ姿を披露しています。黒髪ボブの“あのちゃん”人形は、あのさん本人にそっくり。3月1日から、あのさんがナレーションを担当したテレビCMも放映開始。気になる人はぜひチェックしてみてください！
