桜花賞トライアルで大敗を喫した良血馬に、ＳＮＳ上ではエールやねぎらいの言葉が上がっている。

第３３回チューリップ賞・Ｇ２が１日、阪神競馬場（芝１６００メートル＝１５頭立て）で行われ、半姉にリバティアイランドを持つコニーアイランド（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）は１３着だった。

前走・白菊賞４着から３か月ぶりの３歳初戦は４番人気でゲートイン。川田将雅騎手を背にまずまずのスタートを切ったが、道中は後方待機。スローペースのなか、直線を迎える時点では最後方近くのポジションとなってしまった。直線では川田騎手が必死に手綱をしごいたが、弾けず大きな着順となってしまった。

勝ったのは２番人気のタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）で勝ち時計は１分３４秒３。２着には８番人気のナムラコスモス（田口貫太騎手）、３着には１番人気のアランカール（武豊騎手）が入った。

姉のリバティアイランドは、２０２２年デビュー。３戦目の阪神ＪＦ優勝で２歳女王に輝くと、史上７頭目の牝馬３冠を達成した。その後も国内外で活躍していたが、今年４月２７日の香港・クイーンエリザベス２世Ｃに出走した際に、最後の直線で鞍上の川田将雅騎手が下馬し、競走を中止。レース後に予後不良と診断され、安楽死の処置が施された。

コニーアイランドは、昨年８月２日の２歳新馬（中京競馬場・芝１６００メートル）で、姉の主戦だった川田将雅騎手が騎乗し、圧巻のまくりを見せ、新馬勝ち。白菊賞のあと３か月の休養を挟んで、桜花賞トライアルに臨んでいた。

大敗は喫したが着差は０秒８という結果に、ネットではおおらかな声が続出。「また次頑張ればええ それこそ姉ちゃん“たち”みたいにな」「結果は残念でしたが可愛くて癒されました」「次また買います」「お疲れ様 これからも応援するよ〜」「素質はピカイチなので長い目で見守るよ」「お疲れ様、元気に戻ってきてくれてありがとう」などのコメントが寄せられている。