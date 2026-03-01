自然体な笑顔にキュン♡【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】が紡ぐ「妄想デート」

好きな人のとなりにいるだけで不思議と気持ちはふわっとぬくもって、冬の空気さえ甘く感じたり...。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が紡ぐ「妄想デート」をお届けします。まるで恋人のような優衣の姿をたっぷりとご堪能あれ♡

櫻井優衣と妄想デート 世界でイチバン可愛い彼女。ふたりだけの特別な時間がはじまる。 まだまだ寒いこの季節は、人肌が恋しくなる。でも、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒さも心地よくて、少しだけあったかく思えたり。 そんな幸せなひとときを、Ray㋲の櫻井優衣がお届けします。彼氏気分で、優衣とのデートをお楽しみください♡ ジャケットシャツ 14,300円／Ungrid ストライプシャツ 9,790円、マフラー 6,490円／ともにdazzlin フリルスカート 17,600円／CODE A（CODE A ルミネ 新宿店）スニーカー 14,300円／Reebok ソックス／スタイリスト私物

彼女の自由なところが好きだ。無邪気にはしゃぐ君は、どれだけ一緒にいても飽きることがない。 君はなんてことのない日常を楽しくする天才だ、と僕は思う。子どもの頃にやっていた遊びを、 突然思いついたように始めてみたり。 その発想力の豊かさに僕はいつも驚いてばかり。ついていくのに必死だ。 今日も、 歩道橋でだるまさんがころんだが始まった。「早く来ないと置いてくよ！」そう言って笑顔で走りだす君の背中を見て、思わずクスッと笑った。 今度はどんなゲームを提案してくるんだろう。僕も一緒に走りだした。 撮影／三瓶康友 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／野口由佳（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

櫻井優衣