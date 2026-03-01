最高指導者の殺害にいたったアメリカなどによるイラン攻撃。現地を取材している本岡英恵記者（NNN イルビド）に聞きます。

◇ ◇ ◇

こちら中東・ヨルダンです。ここから車で10分ほどでイスラエルという場所になります。イスラエルには、イランがいま集中攻撃を行っていますが、周りの国でも被害が増えていて緊張が広がっています。

先ほど、ここに到着した際も、イランからのミサイルとみられる物体が上空を飛行しました。また、ミサイルの破片が落下したのでしょうか、地面から煙が上がっていました。

イランがイスラエルや中東各国の米軍基地に激しい報復攻撃を行い、飛行機のキャンセルや遅延が大量に発生するなど、混乱が広がっています。

一方、イランはこの先どうなっていくのか読みにくい状況です。トランプ大統領は、ハメネイ師の死亡で体制崩壊につながるとの期待感を語っていますが、イランの体制は、実はハメネイ師への一極集中ではなく集団指導体制なので、ハメネイ師の後任の選定も進めていたとされます。

逆にイランとしては、最高指導者を殺されたことで一歩も退けず、泥沼の報復合戦に突入する恐れがあります。