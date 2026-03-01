グラビアアイドルの豊島心桜さんが、3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」（東京ニュース通信社）の表紙と巻頭グラビアを飾ります。



【写真】いつもと違うメイクで大人のフェロモンを放つ豊島心桜さん

彗星のごとくグラビア界に現れ、一躍シーンの中心へと躍り出た豊島さん。同号では、24ページにわたるロンググラビアを披露します。切なさと儚さを内包した表情を引き出すべく、モダンなスタジオを舞台に撮影。まるで空間を漂うかのような佇まいと、作り込まない自然体の美しさを丁寧に切り取りました。



ヘッドホンをつけたカットや、これまであまり見せてこなかったメイクにも挑戦し、いま最も勢いに乗る彼女の新たな表現を存分に堪能できる内容となっています。ノースリーブのぴったりニット姿は大人のフェロモンがだだ漏れ。定番のひもビキニ、バンドゥビキニを着こなしたカットは豊かなバストが圧巻です。



同号には、裏表紙には岸みゆさん（#ババババンビ）、中面には山崎あみさん、山田かなさん、さくらももさん（Toi Toi Toi）が登場します。



【豊島 心桜さんプロフィル】

とよしま・こころ 生年月日2003年9月25日 新潟県出身 T167cm 特技クラシックバレエ（10年）