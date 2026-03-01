＜義母がイラつく理由＞無事に出産。自宅へ戻ると義母から予期せぬ贈り物「いつか…」【第8話まんが】
私はミナミ。病院から帰宅後、夫ジュンタが義母と話し合ってくれました。その結果、義母が家を出ることになり、同居解消が決まったと報告されました。最初は驚きましたが、実際に合鍵も回収されたようです。ジュンタが私と赤ちゃんを本気で守ると言ってくれたことで、私はようやく安心。数日後には義母の荷物もすべてなくなり、本当に同居が解消されたんだと実感できました。広々とした家で、ようやく安堵と新しい生活への希望を感じました。
義母との同居を解消して数か月後、以前は義母の私物があった空間は、今はベビー用品でいっぱいです。義母に突き飛ばされた一件以来、義母から私への直接的な接触は一切ありません。おかげで無事出産の日を迎えられたのです。
義母からの出産祝いに驚いてしまいました。義母からの接触が途絶えていただけに、予期せぬ贈り物でした。封筒にはお金と手紙が入っていました。手紙を読み終えて小さく息を吐きました。謝罪の言葉に少しだけ心が和らいだ気がします。
義母との同居を解消してから私は無事に出産。
ジュンタとイノリと穏やかな日々をおくっています。
義母からの突然の出産祝いと謝罪の手紙には驚きつつも、心が和らぎました。
ジュンタから義母が通院と服薬で落ち着いていると聞いて、なんだかひと安心です。
しかし過去の経験から、まだイノリを会わせることには恐怖を感じています。
ジュンタは私の気持ちを理解し、「無理しなくていい」と言ってくれて救われました。
「お義母さんと会っても大丈夫」と思えるようになるまでは、まずは3人で仲良く暮らそうと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
