【ストーカー親にロックオンされた娘】テーマパークを楽しむぞ〜と思ったら？＜第9話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第9話 背後から……
【編集部コメント】
習い事のことは一回置いておいて。ナツキさん一家は、気分転換に有名なテーマパークに遊びに来ました。リカちゃんも楽しみにしていたようで、きっと幼稚園でもたくさんお話をしてしまったのでしょう。子どもならば、決しておかしくない行動です。それを聞いたお友達も家に帰って親に話したのかもしれません。「今度行こうね」なんて話になるのは分かりますが、まさか同じ日にわざわざ来る……なんてこと、ありませんよね？ エツコさん……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
