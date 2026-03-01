巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が1日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。巨人の沖縄キャンプで打撃投手を務めたことを振り返り、大城卓三捕手（33）をいじり倒した。

打撃投手が足りない特打の際、かつてともにプレーした李承菀（イ・スンヨプ）打撃コーチ（49）から「長野いけるか？」と声をかけられ、「全然いけます」と快諾した長野氏。昨季までチームメートだった大城と岸田行倫（29）の捕手2人を相手に打撃投手を務めることになった。

だが…。

「岸田はある程度こう…少々ボールでも打ってくれるんですけど、大城が（ボール球だと）全然打たなくて。この野郎！と思いながら…もうずっと投げてました」と楽しそうな声でいきなり得意の“大城いじり”を開始。

「僕はもうよっぽど…ケージから出るボール以外は全部打ってました、本当に。（今回、実際に自分で投げてみて）打撃投手の大変さが改めて分かりましたし。だって試合の時も別にストライクだけ打つわけじゃないんで。たとえばヒットエンドランでは少々ボール球も打たなくてはいけなかったり。そういうシチュエーションもあるので。ストライクだけ打つ練習じゃなかったです…僕は」と自身の現役時代について語ったあとで、長野大先輩の投げてくれたボール球を打たない大城に対しては終わってから「文句言いましたよ、本当に。“少々ボールでも打てよ”って。“全然打たねーじゃねーか”って言って」と笑わせた。

その際の大城の反応については「笑ってました」と長野氏。現役時代もこの番組でも話のオチに大城の名前を出すことが多いだけに相当可愛くて仕方ないのだろう。今後、番組ゲストに？の声には「話も面白いので、大城は。多分、盛り上がると思います」と“招待”に意欲を見せた。

それでも、大城はトークでのボール球はちゃんと振ってくれるのか？については「いやぁ〜、話もボール球は振らないですね、多分。まだ振るスキルがないですね」とここでも愛情たっぷりにいじり倒し。

「岸田はもう本当に多分ラジオでもめちゃくちゃボール球でも振れると思うんで」としつつ「シーズン頑張ってほしいですね、キャッチャー。甲斐（拓也）、岸田、大城、山瀬（慎之助）、小林（誠司）もいますし」と可愛い後輩たちの名前を次々に挙げて「一人しか出られない。本当に大変なポジションですし、みんなで切磋琢磨し合って頑張ってほしいなと思います」とツンデレもまじえてエールを送っていた。