シリーズでお伝えする、「あのとき私は これから私は」熊本地震10年。あの時、大地が揺れて、農家も困難に直面しました。

それでも、あきらめずに家族を支えた親の背中を、子どもたちは見ていました。菊を育て続けるある家族の10年です。



その咲き姿が世界中から愛される洋ギクの「マム」。

年間約65万本を生産するのは、甲佐町の作本浩志さん家族です。

根を張り、美しい花を咲かせるまで、90日のサイクルを繰り返します。

県内外で愛される作本さんの菊作りを学ぼうと、農家を志す学生も訪れます。



■熊本県立農業大学校 山下浩樹さん

「失敗したらどれだけの損失出るのかなとか考えると冷や汗が出るじゃないですか」



■作本浩志さん

「俺はマイナスなことはあまり考えずに、うまくできるように努力する。地震で色々ダメになったときも会社員とか勤めに出ても良かったけどやり始めたけん、やらないけんし」

そんな作本さんの原点は…2016年4月の熊本地震。

多くの農家が被災した中、作本さんのハウスは断水し、ほとんどの菊が枯れました。

さらに、家族3代、6人で暮らしていた自宅は全壊。車中泊を経て、仮設住宅で暮らす日々を経験しました。



■作本さん

「どぎゃん雨が降ろうと台風が来ようと、地震だろうと大雪だろうと、何があっても『負けん』と思うとは、やっぱ家族がおるけんですよね。負けられんですもんね」



当時中学生の愛梨さんと、小学6年生だった龍治くん。

困難に負けずに、菊を育てる親の背中を見ていました。



あれから約10年。長女の愛梨さんは23歳に。家族で育てたマムを積んで向かった先は…母校の小学校。新たな挑戦を始めていました。

花の魅力を伝えるフラワーアーティストの道に進むことを決めたのです。



■作本愛梨さん（23）

「花は真っすぐ切るんじゃなくて斜めにカットします。はさみ使う時は気を付けてください。どっちを正面にする？こっち正面？」



子どもたちに教えるのは、マムを使ったアレジメント。「二分の一成人式」を迎える4年生が親にプレゼントします。



■参加した4年生

「（親に）10年間ありがとうございましたって言います。花で気持ちが伝わるのがすごいなと思いました」





愛梨さんには、はっきりとした目標があります。



■作本愛梨さん（23）

「どうしても日本は菊って聞くとやっぱり仏花のイメージがどうしても根強い。可愛さがもっと引き立つようにアレンジしてより手に取ってもらえるように 工夫する必要があると思っている」



家族が手がけたマムで、菊のイメージを変えたい―。それは父の夢でもありました。





そして、親の背中を追うように、長男の龍治さんは農家を継ぐ道を選びました。

去年9月には娘が誕生。

親の立場となって、あの時の父の存在の大きさを知りました。



■作本龍治さん（20）

「地震を経験して家もなくして、なかなかうまくいかない日が続く中でも家族の前ではマイナスな言葉は絶対に言わないし、常に「大丈夫」って言っていたので、そういう父親の姿があるからこそ今につながっているのかな。そういうのがあるから自分も父親を超えたいっていう思いで後を継ごうと思いましたね」



■作本浩志さん

「10年、本当に長いようで早い。私の中でもすごい走り抜けてきた感じがあります。もっと多くの方に喜んでいただけるようなお花を 作ってお届けするというのが我々の使命と思っています」





（緒方キャスター）

こちらが、長女の愛梨さん（インスタグラム：fs_airi）が手掛けた花です。高さを出し、作本家で育てた9種類のマムをひき立たせるように、アレジメントしています。



（永島キャスター）

菊の華やかさが伝わってきて、かつての印象が変わる人も多いかもしれませんね。



（緒方キャスター）

地震で大切なものを失い、どん底にいると感じた時間もあったといいます。

それでも、あきらめずにいれば芽は伸びて花を咲かせる―。この菊は、作本さん家族の道のりそのものです。