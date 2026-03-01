１日に開催された「東京マラソン２０２６」（読売新聞社など共催）。

千葉県流山市の会社員、土田貴彦さん（５９）は、１００回目のフルマラソン完走を果たした。３０歳代で患った胃がんの寛解後、健康のため始めたランニング。３月末が誕生日で、「６０歳を迎える前に『１００回目』に間に合った。こつこつ続ければ、挑戦は達成できると見せられた」と喜んだ。

３３歳の時、定期健診で胃がんが見つかった。ステージ２と診断された時、長女と長男はまだ小学生。妻はショックを受けていたが、「早く見つかって良かった」と気丈にふるまった。胃の４分の３を摘出する手術は成功し、約４か月の休職を経て職場復帰した。「もうこれで大丈夫」と仕事にまい進した。

だが、胃の切除の影響で、食べ物が急速に小腸へ流れ込むため大量のインスリンが出て低血糖を起こす「ダンピング症候群」に悩まされるようになった。仕事中に激しいめまいが起き、会話も困難になった。小さなおにぎりをゆっくり食べるようにしても、症状は改善しなかった。

ある時、甘い飲み物を飲むと血糖値が上がり、めまいが収まることに気づき、一気に飲み干して仕事に臨むようになった。しかし今度は４０歳の時、高血糖による糖尿病予備軍と診断を受けた。

健康を取り戻そうと始めたのがランニングだった。学生時代は陸上部。社内のクラブで誘われ駅伝大会に出場し、練習を重ねる仲間にも刺激を受けた。４４歳で沖縄県・石垣島のフルマラソンに出場すると、絶景を楽しみながら走る気持ちよさのとりこになった。各地の大会に出場するようになり、ほぼ毎日１５キロを走る練習が、多忙な日々の中のルーティーンになった。

「６０歳になるまでに１００回走れるかも」。数年前にふと気づいてから、６０回目の誕生日を目前にした東京マラソンへの挑戦は念願だった。４月並みの陽気に恵まれる中、タイムは３時間２８分３１秒で最初のフルマラソンより遅かったが、「初心を思い出せた」と喜んだ。

試合中の事故で一時心肺停止になったＮＦＬ選手も応援

土田さんの挑戦を米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）のダマー・ハムリン選手（２７）が沿道から見守っていた。３年前、試合中の事故で一時心肺停止になった後、奇跡的に意識が戻り、１年後には試合に出場できるまでに回復。現在は競技で活躍するかたわら、心肺蘇生法（ＣＰＲ）の大切さを広めるために全米各地で啓発に取り組む。

今回は、土田さんの勤務先の医療メーカー「アボット」と協力し、心疾患などの病気を乗り越え、東京マラソンに挑戦するランナーらを応援するために来日した。ハムリン選手は「おめでとう。どんな気持ちで走りましたか」と完走後の土田さんをねぎらい、「ランナーたちの忍耐力、回復力に感激した。自身の目標と戦う姿に、私の方が勇気づけられた」と取材に話した。

この日の朝、土田さんは妻から「やめる勇気も持って行きなさい」と送り出された。心配からわいた言葉だとすぐに分かった。「走り始めたのは健康のため。自分らしく、けがなく続けていくことが大事」と、自身に言い聞かせるように話した。

２週間後には「かがわマラソン」（香川県）への出場を控え、６０歳を迎える前に１０１回目のフルマラソン完走の機会が訪れる。「１００回は通過点。これからも、一つひとつ積み重ねることを大切にする」と前を向いた。（柏木万里）