ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¡¡¼«¿È¤Îà£Ó£Î£Ó¥Ç¥ÞáÁÊ¾Ù¤ÎÅ¿Ëö¾Ú¸À¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡ºî²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë£Ó£Î£Ó¥Ç¥Þ³È»¶¤ÎàÅ¿Ëöá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥Þ³È»¶¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö»ä¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¼«ÂÎ¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤é¤¬ÌµÅ¨¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤ÈÆ¿Ì¾¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ñ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤è¡£Æ¿Ì¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡¡ºÛÈ½½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤éÂ¨Æü·ë¿³¤Ç¡¢¤â¤¦½»½ê¤«¤éÌ¾Á°¤«¤éÁ´Éô½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡ª¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄ»á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¹Ä¼¼¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤«¡¢ÆÃÄê¤Î¶È³¦¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ð¤Í¡¢¡Øà½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ï¡û¡û¡Ä¡Ê¥Ô¡¼²»¡Ëá¤ÈÃÝÅÄ¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤Æ³È»¶¤·¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÌµ»ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢½ðÌ¾¤Þ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬£±Ëü¿Í¤È¤«¡¢²¿Ëü¿Í¤«½ðÌ¾¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¿Í¡¢³È»¶¤·¤¿¿Í¡¢Á´°÷ÁÊ¾Ù¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÁê¼êÊý¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤Í¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡ØÃÝÅÄ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÇúÃÆÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ø¤Ä¤¤¤Ë¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÎÆ°²è¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¡©¡×¤ÈÀÄ¤¶¤á¤ë¤È¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯³°¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤«¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½©¼ÄµÜ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ËÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡£¤³¤ì¤ò¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤¬¼åÂÎ²½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³°¹ñÀªÎÏ¤È¤«¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï×ÖÅÙ¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ëÀªÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¡Ö¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤í³°¹ñ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£