¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¡¡¹çÎ®Áá¡¹¤Çµþ¥»¥é£µ³¬ÀÊÃÆ¡ª¡ÖÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤·¡×
¡¡Ìîµå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±Æü¡¢Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç»ØÌ¾Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¹çÎ®¡£½éÆü¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÏºÇ½é¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È½Å»ë¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ø¤Î±¦Íã£µ³¬ÀÊ¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤àÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈäÏª¡£ËÜ¿Í¤â¡ÖÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤·¡¢£³·î£¶Æü¤Ë½éÀï¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤í¤¦¤È¡×¤È¹çÎ®½éÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²·î£²£¸Æü¤Ëµ¢¹ñ¡£»þº¹¥Ü¥±¤â´Þ¤á¡¢ËÜ¿Í¤â¤Þ¤À¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤âàÁ´³«á¤Ç¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤È¤«¡¢Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ê¬¤«¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ®¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆü¤Î´ÝÀï»Î¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇØÈÖ¹æ£µ£µ¤Ë¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤â¡ÖÃæ¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ïº£µ¨¡¢£Í£Ì£Â½éÇ¯ÅÙ¤Ç¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤òÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ë·Á¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼¾å¤Ï¡ÖÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤«¤éÃÇ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤ÏÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½Ð¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
àÂ¨ÃÇá¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿ÎáÏÂ¤Î£³´§²¦¤Ï¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦³Ð¸ç¤À¡£