『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』挿入歌「Harmonics」配信開始！川田十夢氏がAI映像表現で音楽の感情を拡張したMVが公開！
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』挿入歌「Harmonics」が配信開始。あわせてAI映像表現の探求者であり、卓越した技術と独自の発想で知られる川田十夢氏が手掛けたミュージックビデオも公開された。川田氏はARの専門家であり、VFX効果を独自のプログラミングで開発するなど映像技術の最前線で活躍しており、今回のMVではAIならではの映像表現を探求し、独創的なビジュアル世界を形にした。
本楽曲は、STEREO DIVE FOUNDATIONとASH（ASH DA HERO）が担当。『転スラ』シリーズで数々の楽曲を手がけてきたSTEREO DIVE FOUNDATIONのR・O・Nのサウンドに、ASHの力強いボーカルを迎えて二人で紡ぐエモーショナルロックナンバーで、劇中シーンの熱量をさらに高める挿入歌として書き下ろされた。ウイスパーボイスから始まり、ギターリフとドラムが加わる瞬間に、ダイナミクスが一気に広がるパワフルなサウンドが特徴。さらに間奏ではシンセやピアノによるアンビエントな音響処理で神秘的な余韻と空間的広がりを描き出し、メロディと情景がリンクする没入感を生み出している。
そんな本作のミュージックビデオは、アニメ・映像・音楽といったあらゆる表現に携わるクリエイターへのリスペクトを込めて制作された。川田氏がこれまで培ってきたクリエイティブを注ぎ込み、楽曲とアーティスト写真一枚から世界観を構築。構成設計から作画、スタイライズ、アニメーションに至るまでを一貫して手がけ、音楽と映像を緻密に同期させている。AIを単なる生成ツールとして用いるのではなく、キャラクターシート制作やプロンプト設計、テクスチャ構築、コラージュ、VFXといった工程を積み重ね、独創的かつ多層的な映像表現へと昇華させた。自身のクリエイティブを基盤にAIとともに再構築されたビジュアルは、音楽の表現を映像で拡張する新たな体験を実現。両者の融合によって、多角的なクリエイティブの価値がさらに引き出されている。
どのような手法であっても「表現したい」という想いはすべてのクリエイターに共通する。本ミュージックビデオは、すべてのクリエイターへの敬意を胸に、音楽と映像が融合する新たな体験を届ける作品となった。
＜川田十夢氏コメント＞
楽曲を最初に聞かせていただいた時、展開の豊かさや想起される場面の克明さに刺激を受けました。
転調って転生みたいだなと思いながら、自分の経験で生み出してきた技術的な効果で映像を彩ってみたくなりました。R・O・NさんとASHさんの声が織りなすハーモニーがバッチバチに美しかったので、東と西からそれぞれ進んでくるような世界観を作りました。ぜひ、何度でもご鑑賞ください。
●リリース情報
STEREO DIVE FOUNDAITON、ASH
「Harmonics」
配信リンクはこちら
https://lnk.to/LZC-3386
＜INDEX＞
01. Harmonics
歌：STEREO DIVE FOUNDATION、ASH
作詞・作曲・編曲：Ｒ・Ｏ・Ｎ
02.Indigo & Tangerine -Rimuru ver.-
歌：STEREO DIVE FOUNDATION feat.リムル（CV.岡咲美保）
作詞・作曲・編曲：Ｒ・Ｏ・Ｎ
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』主題歌・挿入歌シングル
「蒼海の揺らめき」
アーティスト：TRUE / ARCANA PROJECT / ユラ（CV.大西沙織） / STEREO DIVE FOUNDATION、ASH
【初回限定盤（CD＋フライングディスク）】
品番：LACM-34813
価格：￥3,740（税込）
【通常盤（CDのみ）】
品番：LACM-24813
価格：￥2,640（税込）
予約はこちら
初回限定盤
https://lnk.to/LACM-34813
通常盤
https://lnk.to/LACM-24813
＜CD＞
01.ユートピア
歌：TRUE
作詞：唐沢美帆 作曲・編曲：堀江晶太
02.レンアイノー
歌：ARCANA PROJECT
作詞・作曲・編曲：ヤマモトショウ
03. 蒼刻
歌：ユラ（CV.大西沙織）
作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：藤間 仁（Elements Garden）
04. Harmonics
歌：STEREO DIVE FOUNDATION、ASH
作詞・作曲・編曲：Ｒ・Ｏ・Ｎ
05. ユートピア（Instrumental）
06. レンアイノー（Instrumental）
07. 蒼刻（Instrumental）
08. Harmonics（Instrumental）
＜フライングディスク＞（初回限定盤）
サイズ：直径約18cm
初回生産分封入特典（初回限定盤・通常盤共通）
「転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚」特典シリアルコード入りチラシ
八星魔王之紋章30個
●作品情報
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』
＜STORY＞
水竜を守り神と崇める、海の底にある国【カイエン国】。
その地は、かつて他の種族と地上で暮らしていた人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国。
しかし、その平和が永遠に続くことはなかった--。
長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、水竜を目覚めさせ地上に攻め込もうと目論む者がいることを知り、一族に伝わる“笛”を手に、救いを求めて地上へ向かう。
ユラがたどり着いた先は【魔導王朝サリオン】の天帝エルメシアが治めるリゾート島。そこには【魔国連邦(テンペスト)】の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。
エルメシアからの依頼を受けたリムルたちは、ユラを救うため【カイエン国】へ向かうが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。
水竜の目覚め、そして笛を巡る騒乱の果てに明らかになるユラの秘めた“力”。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか--。
【キャスト】
リムル：岡咲美保
智慧之王：豊口めぐみ
ヴェルドラ：前野智昭
ベニマル：古川 慎
シュナ：千本木彩花
シオン：M・A・O
ソウエイ：江口拓也
ハクロウ：大塚芳忠
ゴブタ：泊 明日菜
ランガ：小林親弘
ディアブロ：櫻井孝宏
ヒナタ：沼倉愛美
ルミナス：Lynn
ミリム：日高里菜
ラミリス：春野 杏
エルメシア：金元寿子
フレイ：大原さやか
ベレッタ：川澄綾子
トレイニー：田中理恵
エレン：熊田茜音
カバル：高梨謙吾
ギド：木島隆一
ユラ：大西沙織
ジース：遊佐浩二
ゾドン：堂本光一
【スタッフ】
原作：川上泰樹・伏瀬・みっつばー「転生したらスライムだった件」（講談社「月刊少年シリウス」連載）
ストーリー原案・監修：伏瀬／監督：菊地康仁
脚本：根元歳三 菊地康仁
キャラクターデザイン：江畑諒真
モンスターデザイン：岸田隆宏
総作画監督：小峰正頼 山粼秀樹
コンセプトアート：ロマン・トマ
イメージボード・衣装デザイン：pomodorosa
美術デザイン：ボワセイユ レミ 佐藤正浩 藤瀬智康
美術監督：佐藤 歩
美術：スタジオなや
色彩設計：斉藤麻記
モニターグラフィックス：生原雄次
CG ディレクター：森野浩典
編集：神宮司由美
撮影監督：佐藤 洋
撮影：チップチューン
音響監督：明田川 仁
音楽：藤間 仁（Elements Garden）
アニメーションプロデューサー：江口浩平
主題歌：TRUE「ユートピア」
アニメーション制作：エイトビット
製作：転スラ製作委員会
配給：バンダイナムコフィルムワークス
©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
