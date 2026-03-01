「挑戦は終わらない」Minoriが描く“10年後の私”とこれからの夢【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/03/01】ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でトップ人気を誇るMinoriの連載。Vol.6となる最終回は、未来に向けての事業、SNS、人生で叶えたいビジョンについて語った。
― Minoriさんが今、最も力を入れている事業を教えてください。
今1番注力しているのは、SNS×AIを軸にしたマーケティング事業の構築です。単に“バズらせる”ではなく、企業がSNSを資産に変えていくための仕組みづくりに取り組んでいます。表では見えない部分ほど緻密で、「データ分析」「導線設計」「コンテンツの裏側にある企画思想」の3つを徹底して磨いています。
― 今後、具体的に挑戦したいプロジェクトはありますか？
私の未来のテーマは 「女性の選択肢を増やす」ことです。「ファッション×仕事のセルフブランディング企画」や「挑戦する女性のための“勝負スーツ”」、「仕事もプライベートも輝くスタイリング提案」などに挑戦したいです。“事業の幅”を広げるのではなく、「らしさ」が軸の発信・サービスを増やしていきたいと思っています。
― 今後、ファンクラブで実現したい企画はありますか？
ファンクラブは「距離ではなく、温度が近い場所」にしたいです。「撮影の裏側ライブ」「一緒に作るプロジェクト（企画会議・衣装投票など）」「会員限定のリアルイベント」など、より身近に感じられる企画やイベントなどに挑戦していけたらなと思っています。
― SNSを発信していくうえで、理想とする未来像を教えてください。
綺麗な部分だけを見せる発信ではなく、等身大で、失敗も弱音も隠さない。その上で、走り続ける姿を見せることが、誰かの“挑戦の理由”になればいいなと思います。未来の理想は、“透明度の高い発信者”であること。「一緒に変わっていく」そんなアカウントにしていきたいなと思っています。
― ライフステージが変わったときに、続けたいこと、そしてやめたいことを教えてください。
続けたいことは「学びと挑戦」です。年齢や環境が変わっても、続けたいのは、挑戦。一生成長“動き続ける自分”でありたい。小さくても、自分を更新する行動を止めないでいたいです。
やめたいことは、“苦手を克服しようとすること”です。苦手を無理に潰すより、得意を伸ばし、不得意は仕組みや人に託す。そんな生き方にしていきたいです。苦手を克服することが成長だと思っていたけれど、本当に成果が出るのは「得意を最大化した時」だと気づきました。
― 10年後の自分について、どう想像されていますか？
10年後の私は、生まれ育った岐阜の街を盛り上げていく活動や、地方で女性が輝ける活動に取り組んでいきたいと思っています。そのうえで、SNSマーケティングの分野で実績を積み重ねていくこと、ファッション・女性支援・クリエイティブ教育へと活動の幅を広げながら、“挑戦する女性の選択肢を増やす存在”であり続けたいです。
そして何より、誰かの成長をそっと後押しできる人でいたいです。結果や肩書きよりも、関わった人が前に進む姿こそ、私にとって1番嬉しい瞬間だといつも思います。これまで、素敵なご縁にたくさん救われてきたからこそ、その恩をその人たちや次の世代へ、これから出会う人たちへ届けていきたい。「この人と出会えてよかった」そう思ってもらえる10年後にしたいです。
― Minoriは、お子さんにどういった未来を見せたいですか？
娘には、「選択肢を自分で選べる強さ」を見せたいです。正解を選ぶより、選んだ道を正解にする力。環境や人の目に左右されず、自分を信じて動ける女性であってほしい。その背中を見せるために、私も挑戦を止めない、と決めています。
― 同じように何かに挑戦したいと思っている女性へメッセージをお願いします。
挑戦に向き・不向きなんてありません。結局、大事なのは “やるか、やらないか” だけ。私も完璧からはほど遠くて、弱さも迷いも、何度も味わってきました。それでも前に進めた理由は、特別な才能があったからではなく、「やめなかった」ただそれだけ。できるかどうかを不安に思う気持ちは、誰にでもあります。だからこそ、まずは “続けられる環境” を整えることが1番の近道だと思っています。
挑戦は、強い人だけのものじゃない。小さくても、一歩踏み出したその瞬間から未来は必ず変わり始めます。不安を抱えたままでも大丈夫。あなたのペースで進めば、ちゃんと前に行けるから。
― Minoriさんが考える“幸せの定義”は？
幸せは「足りないものを探す時間がないほど、今に夢中な状態」。未来を描きながらも、目の前の人・仕事・家族をちゃんと大切にできる。そのバランスが整った瞬間が、私にとっては幸せを感じる時かな〜。
― 人生で絶対に譲れない3つの軸を教えて下さい。
「家族を大切にすること」「自分の可能性を止めないこと」「誰かの希望になる働き方を選ぶこと」です！
