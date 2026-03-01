＝LOVE音嶋莉沙、ミニ丈スカートで美脚スラリ「透明感すごい」「あざと可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/01】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が2月28日、自身のInstagramを更新。春を先取りした服装を披露し、話題となっている。
【写真】27歳イコラブメンバー「透明感すごい」と話題の美脚ショット
音嶋は同日、千葉県の幕張メッセで開催された＝LOVEの対面お話会に参加。「対面お話会ありがとうございました。沢山みんなとお話しできて幸せな時間だったよ」とファンへの感謝の思いをつづり、イベントで着用した衣装の写真を複数枚投稿した。「今日は、一目惚れした春服」というコメントと共に白で統一されたフリルのガーリーなセットアップ姿を公開しており、ミニ丈のスカートからは美しい脚が覗いている。
この投稿には「色白美脚」「あざと可愛い」「透明感すごい」「ふわふわして可愛い」「シルエット最強」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳イコラブメンバー「透明感すごい」と話題の美脚ショット
◆音嶋莉沙、美しい脚が映えるミニスカコーデ披露
音嶋は同日、千葉県の幕張メッセで開催された＝LOVEの対面お話会に参加。「対面お話会ありがとうございました。沢山みんなとお話しできて幸せな時間だったよ」とファンへの感謝の思いをつづり、イベントで着用した衣装の写真を複数枚投稿した。「今日は、一目惚れした春服」というコメントと共に白で統一されたフリルのガーリーなセットアップ姿を公開しており、ミニ丈のスカートからは美しい脚が覗いている。
◆音嶋莉沙の投稿に反響
この投稿には「色白美脚」「あざと可愛い」「透明感すごい」「ふわふわして可愛い」「シルエット最強」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】