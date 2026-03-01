谷尻萌アナ、スラリ美脚際立つミニ丈ワンピコーデ「脚綺麗で憧れる」「華やかで上品」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】フリーアナウンサーの谷尻萌が2月28日、自身のInstagramを更新。街角でのショットを公開し話題を呼んでいる。
【写真】27歳フリーアナ「脚綺麗」と話題の美脚ショット
谷尻は、「マネージャーさん撮影のオフショットです。ふんわりポニーテール」とつづり、街角での爽やかな映えショットを複数枚公開。淡い水色にフリルやリボンが可愛らしい印象を持たせるミニ丈のワンピース姿を投稿しており、パステルカラーから覗く色白の美しい脚が目を惹く、春を先取りした写真となっている。
この投稿には「可愛さがレベチ」「華やかで上品」「シルエット最強」「脚綺麗で憧れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳フリーアナ「脚綺麗」と話題の美脚ショット
◆谷尻萌、ミニ丈ワンピで美脚際立つ
谷尻は、「マネージャーさん撮影のオフショットです。ふんわりポニーテール」とつづり、街角での爽やかな映えショットを複数枚公開。淡い水色にフリルやリボンが可愛らしい印象を持たせるミニ丈のワンピース姿を投稿しており、パステルカラーから覗く色白の美しい脚が目を惹く、春を先取りした写真となっている。
◆谷尻萌の投稿に反響
この投稿には「可愛さがレベチ」「華やかで上品」「シルエット最強」「脚綺麗で憧れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】