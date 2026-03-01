関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」が1日、同局で開催され、3年連続出場の「ぐろう」が3度目の正直で悲願の優勝。賞金100万円を手にし、「マジでよかったー！」「ほんとにお世話になりました」と声を上げた。

し烈な予選を勝ち抜かないと決定戦に進めない過酷な大会で知られる。大会終了後にTverで生配信された「反省会」では、そんな大変な戦いから「やっと卒業できる」と2人は声をそろえた。

また、高松巧は、「M-1グランプリ2025」王者で吉本興業の先輩「たくろう」とのエピソードを回想。「喫煙所で、きむらバンドさんとしゃべってて。“ytvがんばらなあかんな”って言われた」と明かした。

だが、これはのただエールではなく、きむらは続けて「オマエらは俺らと同じにおいがする」と心配。実はたくろう、同大会では準優勝止まり。優勝できなかった。

ぐろうは2年連続Vを逃し、一昨年は銃優勝。M-1王者に指摘されてしまった“このまま戴冠できないシナリオ”を覆しての戴冠に、「よかった」と安どした。

家村涼太は今回の審査について「粗品さんが去年より1点低かったのが自分の中で目立った」と吐露。ただ、ハリウッドザコシショウからは97点の高得点を得て、「めちゃくちゃうれしかった」と高松は笑顔を見せていた