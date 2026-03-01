神戸がB2プレーオフ進出決定…横浜EXはボイド53得点も延長で競り負け3連敗

3月1日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第22節が行われ、神戸ストークスが120－114で横浜エクセレンスに勝利。西地区首位を独走する神戸が、3大会ぶり5度目となる「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出を決めた。

神戸は第1クォーターから内外で効率よく得点を決めて33－23とリードを奪取。B2得点ランキング1位に君臨する横浜EXのトレイ・ボイドに後半だけで35得点を許し、オーバータイムに持ち込まれたが、5分間の延長ではヨーリ・チャイルズを軸にインサイドの攻防を制して、120－114で競り勝った。

神戸は寺園脩斗がフリースロー14本の成功を含む25得点12アシストを挙げ、チャイルズは22得点12アシストでダブルダブルを達成。ルーク・メイが23得点、木村圭吾が3ポイント6本を決め18得点の活躍を見せた。

対する横浜EXは、ボイドがキャリアハイとなる53得点、3ポイント14本中7本成功、4リバウンド、8アシスト、2スティールと獅子奮迅の働きを見せたが一歩及ばず。前節のGAME2から3連敗となった。

■試合結果



神戸 120－114 横浜EX



神戸｜33｜25｜20｜26｜16｜＝120



横浜｜23｜25｜28｜28｜10｜＝114





【動画】ボイドが無双状態に…神戸vs横浜EXの試合ハイライト映像