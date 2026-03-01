SCANDALのRINAが、ソロプロジェクト“Phonia”を始動。1stシングル「swan」を3月25日に配信リリースする。

RINAはソロプロジェクトについて「バンドが20周年を迎える節目の年に、また新たな気持ちでマイペースに物作りができるもうひとつの世界を持ってみようと思い、ソロプロジェクトをスタートさせることにしました」「このプロジェクトが私にとっても誰かにとっても小さな居場所になることを祈っています。」とコメントしている。

また、あわせてアーティスト写真も公開。Phoniaが表現する、ガーリーなだけではないパンキッシュでかげりのあるアンニュイな世界観を感じ取ることができる。

さらに、初となる個展『Phonia 1st exhibition「swan」』の開催も決定。1stシングルの世界観から派生させた作品が展示され、ギャラリー内ではいち早くMVも公開される。詳細はPhoniaの公式Instagramにて。

・Phonia コメント

バンドが20周年を迎える節目の年に、また新たな気持ちでマイペースに物作りができるもうひとつの世界を持ってみようと思い、ソロプロジェクトをスタートさせることにしました。とは言え、今までやってきた個人活動にささやかな名前をつけてみたイメージでもあって、突拍子もないことにトライすると言うより、私の生活の中にもう既にあった好きなものをもっと形にしたり磨いたりしてみようと言う感覚です。せっかく20年も音楽で生きてきたのに、私はそこに苦手なものや怖いものがいっぱいあります。そこにも、そんな気持ちを抱えたまま向き合って自分の活かし方を探れたら、これからの人生もより自由で面白いものになりそうだなと思いました。

【Phonia】＝音 / 響き / 声自分を救済してまた明日を生きる。このプロジェクトが私にとっても誰かにとっても小さな居場所になることを祈っています。

（文＝リアルサウンド編集部）