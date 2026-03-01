「意味が分からんくらい上手すぎる」「何回練習したらできるんだろ？」初ハット！バルサ10番ヤマルの神業弾に騒然「次元が違うわ」
現地２月28日に開催されたラ・リーガ第26節で、首位のバルセロナは３位のビジャレアルとホームで対戦。４−１で快勝した。主役は、誰がどう見てもラミネ・ヤマルだ。
18歳のスペイン代表FWは、28分に先制点を挙げれば、37分に追加点を奪取。そして２−１で迎えた69分にこの日３点目をマークし、プロキャリア初のハットトリックを達成した。
華麗なるゴールショーとなったなか、特に注目を集めているのが、２点目だ。
天才レフティはゴール前の右サイドで相手をかわし、ペナルティエリア内に侵入。ただ、ここでややボールタッチが大きくなってしまい、もう１人の相手に寄せられるも、咄嗟に足の先でほんの少しボールを浮かすことでプレスを回避し、左足での強烈なシュートを炸裂させた。
この一部始終はSNS上で拡散され、大反響。興奮の声で溢れている。
「なんじゃこりゃ」
「意図的にボール叩きつけて浮かしてるの凄すぎんか」
「意味が分からんくらい上手すぎる」
「あの浮かせ方、何回練習したらできるんだろ？」
「スローで見てやっと気付くレベルの変態技術」
「10番が徐々に馴染んできてるな」
「次元が違うわ。未来のバロンドール確定」
「もうバルサのためじゃなくて、サッカー界のためにも活躍しないとダメな選手」
ロナウジーニョやリオネル・メッシの後を継ぎ、名門バルサの10番を背負うヤマル。 スーパースター街道まっしぐらだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「なんじゃこりゃ」ヤマルの異次元スーパーゴール
