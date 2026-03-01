「緩さはまだある」２点差から執念ドロー→PK戦で勝利も…劇的弾の川崎キャプテンは悔しさを口に「望んでいた勝点３ではなかった」

「緩さはまだある」２点差から執念ドロー→PK戦で勝利も…劇的弾の川崎キャプテンは悔しさを口に「望んでいた勝点３ではなかった」