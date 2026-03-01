TBS NEWS DIG Powered by JNN

あすの天気　西から天気が下り坂に　

低気圧や前線が近づくため、西から天気が下り坂となるでしょう。九州では昼前から雨となり、夕方以降は四国や中国地方、近畿にも雨の範囲が広がりそうです。夜は西日本の広い範囲で雨となり、九州南部を中心に雨脚の強まる所もある見込みです。東日本も雲が広がりやすく、東海でも夜遅くなると雨の降りだす所があるでしょう。沖縄は断続的に雨となり、午後は激しく降る所もありそうです。

予想気温　北陸・北日本中心にけさより低く

朝の気温は、この時季としては高めですが、北陸や北日本を中心にけさより低くなるでしょう。青森で−3℃など、冷え込みが強まりそうです。日中の気温はきょうより低く、東京も14℃の予想です。東海から西は17℃前後の所が多いものの、福岡や松江、新潟など日本海側は平年並みに戻り、北よりの風が冷たく感じられそうです。

あすの各地の予想最高気温

札幌　：2℃ 　釧路：5℃
青森　：5℃ 　盛岡：9℃
仙台　：12℃　新潟：8℃
長野　：12℃　金沢：10℃
名古屋：19℃　東京：14℃
大阪　：17℃　岡山：16℃
広島　：16℃　松江：11℃
高知　：18℃　福岡：13℃
鹿児島：18℃　那覇：24℃

週間予報　火曜日には東日本にも雨の範囲広がる

火曜日になると東日本にも雨の範囲が広がって、太平洋側を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。東日本は冷たい雨となり、山沿いでは雪になる所もありそうです。雨で寒さが戻るため、気温の変化に注意が必要です。水曜日は、西日本や東日本では天気が回復に向かいますが、北日本を中心に雪や雨になるでしょう。