あすの天気 西から天気が下り坂に

低気圧や前線が近づくため、西から天気が下り坂となるでしょう。九州では昼前から雨となり、夕方以降は四国や中国地方、近畿にも雨の範囲が広がりそうです。夜は西日本の広い範囲で雨となり、九州南部を中心に雨脚の強まる所もある見込みです。東日本も雲が広がりやすく、東海でも夜遅くなると雨の降りだす所があるでしょう。沖縄は断続的に雨となり、午後は激しく降る所もありそうです。

【写真を見る】【あすの天気】西から下り坂 雨が広がる きょうより気温低く東京は14℃予想

予想気温 北陸・北日本中心にけさより低く

朝の気温は、この時季としては高めですが、北陸や北日本を中心にけさより低くなるでしょう。青森で−3℃など、冷え込みが強まりそうです。日中の気温はきょうより低く、東京も14℃の予想です。東海から西は17℃前後の所が多いものの、福岡や松江、新潟など日本海側は平年並みに戻り、北よりの風が冷たく感じられそうです。

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：2℃ 釧路：5℃

青森 ：5℃ 盛岡：9℃

仙台 ：12℃ 新潟：8℃

長野 ：12℃ 金沢：10℃

名古屋：19℃ 東京：14℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：11℃

高知 ：18℃ 福岡：13℃

鹿児島：18℃ 那覇：24℃

週間予報 火曜日には東日本にも雨の範囲広がる

火曜日になると東日本にも雨の範囲が広がって、太平洋側を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。東日本は冷たい雨となり、山沿いでは雪になる所もありそうです。雨で寒さが戻るため、気温の変化に注意が必要です。水曜日は、西日本や東日本では天気が回復に向かいますが、北日本を中心に雪や雨になるでしょう。