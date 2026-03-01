【ワシントン＝阿部真司】米軍によるイランへの攻撃について、トランプ米政権はイランの「差し迫った脅威」があったと主張するが、法的根拠が乏しいとの批判が上がっている。

トランプ大統領の国際法軽視の姿勢が鮮明になっている。

国連憲章は原則として武力行使を禁じているが、例外的に、武力攻撃を受けた場合の自衛権の行使を認めている。差し迫った脅威があれば一定の条件下で、攻撃を受ける前に自衛権を行使できるとされる。トランプ氏は２月２８日の演説で「イランの差し迫った脅威を排除し、米国民を守る」と述べ、攻撃を正当化した。

米政府高官も２８日、米軍がイランから攻撃を受ける兆候があったとして、「先制的な防御行動で米軍の被害を回避できると判断した」と記者団に説明したが、政権は差し迫った脅威が実際に存在したという明確な根拠を示せていない。

米紙ニューヨーク・タイムズは「差し迫った脅威はなかった」とした上で、攻撃の狙いについて「トランプ氏は弱体化したイランを窮地に追い込むチャンスを見いだした」と指摘した。

１月の南米ベネズエラへの攻撃では、政権は麻薬密輸の罪に問われた反米左派ニコラス・マドゥロ大統領の刑事手続きを進める法執行の一環だと説明した。力で相手をねじ伏せるトランプ氏の手法について、欧州外交問題評議会の専門家は「ロシアのウクライナ侵略と同じで、国連憲章に反している」との見方を示す。

攻撃に先立ち、ルビオ国務長官は共和、民主両党の幹部数人に事前通告したが、議会の承認は求めなかった。攻撃が長引けば米軍の被害が大きくなることへの懸念は根強く、民主党のハキーム・ジェフリーズ下院院内総務は声明で「中東の泥沼化を回避する計画を今すぐ国民と議会に示すべきだ」と批判した。