飼い主さんに甘えたくて腕に抱き着く猫ちゃんの姿が可愛すぎると話題です。動画には「甘えん坊可愛すぎる♡」「こんなに甘えてくれるんだ…羨ましいし可愛い」等のコメントが寄せられ21万回以上再生されているようです。

【動画：どうしても『甘えたい猫』→飼い主さんの腕に……愛おしすぎる『全力アピール』】

腕にぎゅっ！

Instagramアカウント「トロ美とまろ兵衛」に投稿されたのは、ブラウンクラシックタビーのまろ兵衛くんのある日の姿です。その日は飼い主さんに甘えたい気分だったまろ兵衛くん。なんと、腕にぎゅっと抱き着いてきたそう！

器用に両手で飼い主さんの腕に抱きついて、甘えたい気持ちを全身で表現してきたといいます。

どうしても甘えたいまろ兵衛くん

飼い主さんが腕を動かすと、抱きつきに失敗してしまったまろ兵衛くん。しかしあきらめずに、今度は腕の上に乗ってしっかりしがみついてきたそう。

どうしても甘えたいまろ兵衛くんは、その後も飼い主さんの腕に抱きついて甘えん坊モード全開だったといいます。思わず抱きしめたくなる甘え上手で可愛いまろ兵衛くんでした。

他にも投稿をご紹介

Instagramアカウントでは他にもまろ兵衛くんの動画が投稿されています。まろ兵衛くんのふみふみシーンやお風呂に入っているシーン等、日常の可愛いワンシーンが公開されているようです。

お風呂に入っている投稿では、飼い主さんに優しく洗われて温かい湯船で一息ついているまろ兵衛くんの姿が。お風呂が好きな姿が、珍しくて可愛い投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は21万回以上再生され「甘えん坊可愛すぎる♡」「こんなに甘えてくれるんだ…羨ましいし可愛い」「まろ兵衛くんに絡まれたいです。笑」等のコメントが寄せられ、甘えん坊なまろ兵衛くんに思わずきゅんとする人が続出したようです。

Instagramアカウント「トロ美とまろ兵衛」では、猫のトロ美ちゃんの記録とまろ兵衛くんの可愛い姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「トロ美とまろ兵衛」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。