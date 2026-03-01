パパさんとママさんにはクールな対応をする猫さん。大好きな娘さんの前だと、娘さん愛が大爆発してしまうようで…？

猫さんのデレっぷりが反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で73万回再生を記録しており、「デレ方が半端ないw」「娘さんへの愛情がすごすぎる」「可愛いの極みですね♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：娘のことが大好きすぎる猫→部屋に入った瞬間から…笑ってしまうほどの『デレデレっぷり』】

部屋に入った瞬間から…

YouTubeチャンネル『ねこほうチャンネル』に投稿されたのは、娘さんが大好きすぎる「ハム」ちゃんの姿を収めた動画。ママさんはこの日、ハムちゃんが娘さんにだけ見せる姿を撮影したのだといいます。

すでに娘さんの部屋の前で待機していたというハムちゃんは、ママさんに開けてアピールをしてそわそわ。開けた途端に勢い良く中に入ると、甘えた声やスリスリだけでなく、なんと床で喜びの回転まで披露！嬉しさが溢れ出ていたそうです。

可愛すぎるデレデレハムちゃん

娘さんが3歳の時から共に過ごし、今では一緒にいるのが当たり前だというふたり。見つめながら鳴いて訴えるハムちゃんに、娘さんがすぐになでなでや抱っこで応えてあげる姿からも、心が通じ合っている様子が伝わってきます。

それからも娘さんの側から離れず、常にゴロゴロ音も全開だったというハムちゃん。スリスリはもちろん、座っている娘さんに前足をかけて顔を寄せたりと、普段がクールだとは想像できないほどのデレっぷりです。

愛が止まらない！

そしてハムちゃんは、娘さんの部屋での恒例だというふみふみタイムへ。ゴロゴロ音を響かせつつ一心不乱にふみふみしている姿は、思わず頬が緩んでしまう愛らしさ。娘さんへの想いと比例するのか、しばらくは止まらないのだそうです。

ふみふみをしたことでようやく気持ちも体も落ち着いた様子のハムちゃんは、娘さんに撫でてもらって幸せそうな表情に。しかし、手を止める度に「もっと」とばかりに可愛い表情で見つめるため、終わりが見えません…！ハムちゃんの娘さん愛が尽きることはないようですね。

投稿には「デレデレ全開じゃないですかぁぁぁ」「ゴロゴロというかフガフガレベル笑」「できること全てを使って幸せを表現してますね…尊い…」「ハムちゃんの周りにたくさんのハートが見えます(笑)」「ハムちゃーん！ご機嫌さん過ぎる！！笑」「ふみふみがたまらんです！！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこほうチャンネル』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。娘さんラブなハムちゃんの可愛らしい姿も、まだまだたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。