IMALU、大物芸人のウエディングドレス姿を激写「綺麗やなぁおもたら」「違和感なし！」
タレントのIMALUが2月28日までにインスタグラムを更新。大物芸人のウエディングドレス姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】大物芸人の美しすぎるウエディングフォト
IMALUが投稿したのは25日に放送された『千原ジュニア、トラべらせていただきます。』（RBC）からのオフショット。写真には、ベアトップのウエディングドレス姿でビーチに佇む千原ジュニアの姿が収められている。投稿の中でIMALUは「久米島ロケのハイライトはもちろん、ジュニアさんのウェディングフォト」とつづっている。
千原ジュニアのドレス姿にファンからは「綺麗やなぁおもたら、ジュニアさん」「違和感なし！素敵です」「なんとお美しい」などの反響が寄せられている。
■IMALU（いまる）
1989年9月19日生まれ。東京都出身。2009年、ファッション誌『Zipper』のモデルとしてデビュー。以降、女優、アーティスト、タレントとして活躍している。
引用：「IMALU」インスタグラム（@imalu_0919）
