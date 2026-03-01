凶悪なフェイスペイントで人気を博す日本人女子レスラーのシュールな“グッズ宣伝セルフィー”が話題に。挑発的なポーズを決め、ファンの注目を集めている。

【画像】日本人女子、グッズ宣伝で“挑発ポーズ”自撮り

WWE女子スーパースターのアスカが日本時間1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身をモチーフにしたグッズを身に纏った自撮りショットを公開した。

グッズの販売URLのみが記載された投稿には、戦闘モードの白塗りフェイスペイントに自身の顔と般若のお面が大きく描かれたグッズTシャツを着用した自撮りが添付。同日未明に開催されたプレミアムメインイベント「イリミネーション・チェンバー」敗退直後でもどこ吹く風といった表情で、膝を立てて“美脚”を見せつける挑発的なポーズで決めている。

投稿には約4時間で3000件以上の“いいね”が集まり、多くのWWEユニバース（WWEファンの総称）から「めっちゃクール」「あなたのそのメイク、大好き！」「そのTシャツ昨日着てたよ！」「かっちょえー」といったリアクションが届いていた。

