俳優の岩城滉一(74)が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、20歳から欲しかった念願の車を手に入れたと報告した。

岩城は「岩城滉一が20歳から欲しかった念願の車がこちらです」として、1971年式の2シーターのホワイトのオープンカー、メルセデス・ベンツSLクラス280SL(W113)左ハンドル、4MT、パゴダルーフを披露した。

岩城は「大尊敬している方が乗っていらした車で、それを譲っていただこうかなという話もあったのですが、8年くらいかけて探してやっと見つけました。1971年、僕が19歳の時の車で、縦目のSLですよね」と説明。現在は「今年の秋にこれに乗りたいなと思って、レストアというか、細かいところに手を入れています」と説明した。

1960年代後半から1970年代初めにかけて製造されたもので、発売されて数年後には「中古屋さんで3〜400万円で売っているときもあったんですよ。その時には買えなくて…」と言う。現在は1000万円以上で取引されている希少車だ。

岩城は「作りが美しくて、僕はこの車を凄く愛している。凄くいい車だと思います」と絶賛。岩城は痛みが激しかったほろやバンパーは取り替えたが「あとは基本的には買ったまんまの車で、自慢の美車だと思います。自分が20歳の時にね、買えない車だったんで、大事にこれからも乗っていって、最後の車かなっていう。本当にきれいな車だなって思いますね」と語った。