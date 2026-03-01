3月スタートは春本番の暖かさ 渋谷センター街に全国の伝統芸能が集結 ユニークな恒例行事も
きょうから3月。
関東から西の太平洋側では広く晴れて春本番の暖かさとなりました。
東京・渋谷のセンター街を練り歩く竜。
全国の伝統芸能を紹介するイベント「SCG DAYs 2026」が開かれ、ダイナミックな踊りなどが披露されました。
三重県の伝統芸能・しゃご馬は、怖いお面をつけてかご馬に入り駆け回ります。
一方、秋田から参加したなまはげ太鼓は面白がる子がいる一方で、泣き出してしまう子もいました。
会場では、外国人観光客も興味深そうにカメラを向けていました。
ロンドンからの観光客：
（自分の国と）違っていて、日本の文化が感じられておもしろい。いい思い出になった。
市内に水路が張り巡らされている福岡・柳川市で、春の観光シーズンの幕開けを告げるお堀開きが行われました。
観光船の関係者が川下りの安全などを祈願したのに続き、神職らが船に乗り込み掘割と呼ばれる水路を清めました。
3月は出会いと別れの季節。
札幌市の公立高校でユニークな卒業式が行われました。
スーツやドレス姿の卒業生に混じって入場したのは、語学アプリ「Duolingo」のキャラクターやアニメ「ドラゴンボール」の主人公など、さまざまなコスプレをした卒業生です。
卒業証書を受け取ると、さまざまなパフォーマンスやコントなどを披露し会場を沸かせていました。