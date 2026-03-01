飼い主さんのほうへ全速力で走ってくる柴犬さん。全力の愛をもってハグで受け止めるため、両手を広げて待ち構えていたら…まるでコントのような結末が話題になっているのです。

期待を裏切らない！？まさかの光景は記事執筆時点で7万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【動画：全速力で走ってくる柴犬→両手を広げて待ち構えていたら…まるで『コントのような光景』】

全速力で走ってくる柴犬→両手を広げて待ち構えていたら…

Xアカウント『@pipipinopi14』に投稿されたのは、見守りカメラが捉えていた柴犬「太郎」くんと飼い主さんのお姿。

カメラに映るのは、しゃがみながら両手を広げて待つ飼い主さんのお姿。飼い主さんは、太郎くんをハグで受け止めるために待機されていたのだといいます。

まるで『コントのような結末』に爆笑

そしてそこへ向かって全速力で走ってきたという太郎くん。大はしゃぎで飼い主さんの腕の中に飛び込んでいくのかと思いきや…。

目前で急カーブ、目にも止まらぬスピードで飼い主さんをスルーして駆け抜けて行ってしまったというのです。

飼い主さんが『これが柴』と表現するその一連の出来事を収めた動画はなんと1秒間。たった1秒間で飼い主さんを一喜一憂させてしまう罪な一面は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「爆笑しちゃいました」「なんでやねん」「よくあるよね！」「急カーブ！」などのコメントが寄せられています。

柴犬の魅力に溢れる素敵な男の子♡

太郎くんは『柴犬』ならではの魅力に溢れたツンデレな男の子。朝はお散歩には行かないと駄々をこねてみたり、眠たいから機嫌が悪いと不貞腐れてみたり…。

かと思えば、あざとい表情でおやつをおねだりしてみたりとその振る舞いはあまりにも愛くるしいもの。飼い主さんが『これが柴』と納得したのは今回に限ったことではなく、日々さまざまな柴犬の魅力を伝えてくれるのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らす太郎くんの日常は柴犬の魅力を届け続けています。

