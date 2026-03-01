お医者さんに「苦いから食べられないかも」と言われた錠剤を、犬に与えてみた結果…予想を裏切る「想定外の光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で112万回再生を突破し、「不思議と美味しそうに見えて草」「ラムネｗｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：医者に『苦いから食べられないかも』と言われた錠剤→犬に与えてみた結果…予想を裏切る『想定外の光景』】

「苦いから食べられないかも」と言われた錠剤

Instagramアカウント「nobuchan_0229」に投稿されたのは、お医者さんに「苦いから食べられないかも」と言われた錠剤を、チワワの男の子「のぶなが」くんに与えてみた時の様子。

のぶながくんはお腹が少し緩くなってしまったそうで、動物病院で錠剤の薬を処方されたのだそう。薬を持つ飼い主さんを前に、のぶながくんはオヤツが貰えると思っているのか、尻尾をフリフリしながらお利口さんにオスワリ。

試しに1粒あげてみると…？

試しに1粒あげてみると、オヤツを食べているかのようにあっさりと食べてしまったのぶながくん。「苦いから食べられないかも」と言われていた錠剤でしたが、しっかりと噛み砕いて飲み込んでいます。

続けて2粒目も与えてみると、のぶながくんはなんだか美味しそうな表情でしっかりと噛み砕いて錠剤を食べてしまいます。予想外のスムーズさに、飼い主さんも「ラムネかよｗ」と衝撃を受けているよう。

完全にオヤツの雰囲気で「完食」

完全にオヤツの雰囲気で、錠剤を「完食」してしまったのぶながくん。扉を開けると弟の柴犬「ごんちゃん」が入ってきて、自分も「オヤツ」を貰えるのではと期待しているのか、舌をぺろりとしながら様子を伺っています。

最後に「すごいやん」と飼い主さんからお褒めの言葉をいただいたのぶながくん。錠剤を「美味しそうに完食」してしまったまさかの光景に、思わず吹き出してしまいます。

のぶながくんたちの愉快すぎる日常は、Instagramアカウント「nobuchan_0229」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nobuchan_0229」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。