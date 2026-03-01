「第15回ytv漫才新人賞決定戦」関西（ローカル）が1日、大阪市内の同局で開かれ、ぐろうが優勝。賞金100万円を獲得した。

3年連続3回目の出場でようやく戴冠となったぐろう。一昨年は空前メテオに敗れて準優勝。昨年は敗者復活で出場し4位となった。特に初出場での準優勝は同期で2組でライブをする空前メテオに敗れてショックは大きかった。今回、ようやく優勝して「空前メテオ、見たか〜」と高松巧（29）は叫び、体全体で喜びを表した。

優勝まで「3年かかった」と高松が言えば、家村涼太（28）も「3年遅かった。ずっと空前メテオに負けたと言われてきました」と振り返った。同期で仲のいいライバルの存在が今回の歓喜につながった。

今年のネタは第1Rで「EXILEの棚卸し」、最終決戦は「兄の家の個性的な表札」のネタ。過去2年間とは少しスタイルを変えた。審査員を務めた審査員のお笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）がYouTubeチャンネルで「もう少し高松のしゃべりを増やして、掛け合いを増やさないと」と指摘。しゃべりの割合が家村が多く8対2だったが、高松は「今は6対4か5対5に」。家村は「忘れないように2カ月に1回は粗品さんの映像を見直した」とその後に大きく影響した。

賞金は「クレジットカードの返済に」と高松。また2人とも「後輩を誘う」と支えてくれた仲間への恩返しに使う予定。優勝の副賞として同局で特別番組が放映されるが、高松は「ボクはお金が好き。カジノへ行くドキュメンタリーを」と構想を明かすと、家村は「ボクは料理が好きなので、唐揚げを作って、帰ってくる高松をおもてなしします」。

次の目標もできた。粗品から「高松君のツッコミ、あとは展開の提供以外の何か役割があれば、もっと仕上がっていくんじゃないか」とアドバイスももらった。「そこを改善したら全国の賞レースにも。向き合う日々になる。相方にいっぱい喋らせて」と高松。家村は「全部真に受けるのは違う。真剣には聞かせてもらいました。違うモノは違うし。ムチャ勉強になりました」と新たな課題を得て、全国区へ突き進みたい。

予選ラウンドを勝ち上がった大阪を拠点とする芸歴10年以内の7組の若手漫才師が登場。予選突破したタチマチ（敗者復活）、生姜猫、ぎょうぶ、ぐろう、マーメイド、シカノシンプ、天才ピアニストが第1ステージを戦い、ぐろうとシカノシンプが最終決戦に進出。ぐろうが5人のうち4人の審査員から支持され、優勝した。

過去の大会では銀シャリ、霜降り明星らM―1王者が優勝。昨年のM―1を制したたくろうは19年の大会で準優勝している。