読売テレビ佐藤佳奈アナ、漫才賞レース生放送中に神妙“訂正・謝罪” 佐藤佳奈アナが「大変失礼いたしました」「大事なことなので」
関西若手漫才師の登竜門となる、読売テレビ『マウスコンピューターpresents 第15回ytv漫才新人賞決定戦』が、3月1日に生放送（後3：00〜 ※関西ローカル／TVer生配信）され、中継中に異例の訂正・謝罪が発表された。
【写真】『第15回ytv漫才新人賞決定戦』ファイナリストたち
『ytv漫才新人賞』は、関西で活動する芸歴10年目以内の若手漫才師による賞レース。年間を通じたバトルが特徴で、3回の事前ROUNDを勝ち抜いた6組と敗者復活1組が、ファイナルとなる「決定戦」に進出する。
今回は、（1）タチマチ（安達周平、胡内佑介）、（2）生姜猫（川崎 ※崎＝たつさき ケージュ、カンサイ）、（3）ぎょうぶ（為国、澤畑健二）、（4）ぐろう（家村涼太、高松巧）、（5）マーメイド（田村境祐、テクニック。）、（6）シカノシンプ（北川、ゆのき）、（7）天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）が優勝を争った。
審査員は、ハイヒール・リンゴ、お〜い！久馬（ザ・プラン9）、ハリウッドザコシショウ、岩尾望（フットボールアワー）、粗品（霜降り明星）が務めた。
全7組が漫才を披露後、読売テレビ・佐藤佳奈アナウンサーは「ここで訂正です」とし、「先ほど、マーメイドさんの漫才の岩尾さんの採点について、大型モニターに表示された点数より、その後テロップで表示された点数が１点多く表示されました。正しくは、最初に表示された点数です。ただ、順位に変動はございません。大変失礼いたしました」と謝罪。
MCのブラックマヨネーズ・吉田敬は「すごい神妙なトーンで…」と向けたが、佐藤アナは「大事なことなので」と返答。ブラックマヨネーズ・小杉竜一は「これ以外言いようがない」と伝えていた。
