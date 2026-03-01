JJ×ANNA SUI限定アイテム通販開始！50周年記念コラボをチェック

創刊50周年を迎えた「JJ magazine」と「ANNA SUI」のスペシャルコラボが実現♡期間限定POP-UP STOREは大盛況のうちに終了しましたが、限定アイテムは現在も公式ウェブストアなどで販売中です。復刻デザインを取り入れた特別なラインナップは、ここでしか手に入らない記念アイテムばかり。イベントに行けなかった方にも嬉しいチャンスです。

JJ50周年コラボアイテム一覧

JJ 50 ×ANNA SUI スカーフは6,600円(税込)、JJ 50 ×ANNA SUI 折り畳み傘は14,300円(税込)。

JJ 50 ×ANNA SUI ステッカーセットは1,500円(税込)、JJ 50 ×ANNA SUI タンブラーは9,350円(税込)で展開されています。

さらにJJ 50 ×ANNA SUI アクリルキーホルダーは2,200円(税込)、JJ 50 ×ANNA SUI タオルハンカチは1,500円(税込)。

JJ 50 ×ANNA SUI ポーチは4,400円(税込)をラインナップ。日常使いしやすい小物からコレクションしたくなるアイテムまで幅広くそろいます。

JJ 50 ×ANNA SUI スマホストラップA(Black)は6,600円(税込)。

JJ 50 ×ANNA SUI エコバッグは6,050円(税込)、JJ 50 ×ANNA SUI トートバッグは17,600円(税込)で、いずれも近日再販売予定です。

※配送料はアナ スイ ジャパン公式ウェブストアにてご確認ください。

※「JJ 50 ×ANNA SUI エコバッグ」「JJ 50 ×ANNA SUI トートバッグ」は近日、再販売予定

復刻デザインの特別仕様

今回のコラボアイテムは、ANNA SUIらしい世界観とJJの歴史を感じられる復刻デザインが魅力です。ブランドらしい華やかなモチーフやカラーリングが特徴で、持つだけで気分が上がるアイテムばかり。

スカーフやポーチなどのファッション小物はコーディネートのアクセントにもなり、タンブラーやハンカチなどの実用的なアイテムは毎日使いたくなる可愛さです。

限定コラボならではの特別感も楽しめます♪

限定コラボを見逃さないで

POP-UP STOREに行けなかった方や買い逃してしまった方にとって、オンラインで手に入れられる今は絶好のチャンス。

JJ50周年という記念すべきタイミングで誕生したANNA SUIコラボアイテムは、ファンならぜひ手に入れたい特別なコレクションです。

再販売予定のアイテムもあるので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡ここだけの限定デザインを楽しんでみてはいかがでしょうか。