¥Á¥§¥³¡¢3Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¸«¤Æ¡¡Áª¼êÂ¿ºÌ¡¢¸òÎ®¤ÇÁ°²óÏÃÂê
¡¡3·î¤ÎWBC¤Ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿¦¶È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÁª¼êÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3Ç¯´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡2·î20Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢µÜºê¸©Æâ¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾ÃËÉ»Î¡¢¸¶»ÒÎÏµ¡´ï¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢·úÀß¸½¾ì´ÆÆÄ¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£Æ±26Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥Ù¥ó¥«¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î±Ä¶È¿¦¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯Á°¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ1¾¡¤òµó¤²¤¿Ê³Æ®¤Ö¤ê¤ÏÊì¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö10ºÐ°Ê²¼¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï10ÇÜ¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´ÆÆÄ¡£´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¼ã¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¶»¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç¡Ö¥Á¥§¥³¡×¤ÈÆþ¤ê¡¢Âµ¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤ËÆþ¤ëÀÖ¤¤¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ï¡¢Æü¤¬¾º¤ëÆüËÜ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ÈÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£