鷲見玲奈、スラリと伸びた“生脚全開”の短パン姿「めちゃ美脚」「程よい肉付きがたまらない」
フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりの撮影」とオフショットを公開し、短パンからのぞく生脚を披露した。
【写真】「程よい肉付きがたまらない」“生脚全開”の短パン姿を披露した鷲見玲奈
「昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました！」と花粉症に悩む近況を明かし、「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑」と撮影オフショットを公開した。
白T×短パンに青いシャツを羽織った爽やかなコーディネートで、スラリと伸びた生脚を披露している。
このオフショットにファンからは、「むちゃくちゃかわいい」「めちゃ美脚」「綺麗だよ」「変わらない透明感」「太ももの程よい肉付きがたまらない...」「出来上がりが楽しみです」など、さまざまな反響が寄せられている。
鷲見は2022年1月に会社員の一般男性と結婚。24年4月に長女（1）を出産した。
