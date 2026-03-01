【FIBAワールドカップ予選】日本代表 78−72 韓国代表（3月1日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】韓国翻弄の高速連携→豪快なスラムダンク

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSF渡邊雄太が、チームを勢いづける豪快なスラムダンクを叩き込んだ。激しい攻防が続く第4クォーターで勝利を手繰り寄せる一撃にファンも歓喜している。

日本代表は3月1日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で韓国代表と対戦。激しいシーソーゲームの展開から、第4クォーターに韓国を引き離し、桶谷大ヘッドコーチ体制となって初勝利を手にした。

2月26日の中国戦と同様に後半に入り連続ターンオーバーで逆転を許した日本。しかし韓国に食らいつきながら迎えた第4クォーターは、渡邊が2ポイント、3ポイントの連続得点で61−62と迫り、沖縄サントリーアリーナのボルテージも一気に高まる。

すると68−67と逆転して迎えた残り2分16秒、渡邊が圧巻のプレーを見せた。PG齋藤拓実がドライブを仕掛けたタイミングに合わせて、左のコーナーからゴール下に走り込んだSF馬場雄大にボールが通る。この瞬間、マークを外した渡邊が、タイミングを合わせてペイントエリアに侵入。馬場からのバックパスを受けて、両手で豪快なスラムダンクを叩き込んだのだ。

「このプレーが試合の肝だったね」の声も

桶谷HCが目指す「人もボールも動くバスケットボール」を体現するような高速パスで韓国を完全に翻弄した得点には、アリーナも割れんばかりの大歓声。ABEMAのコメント欄やSNSのファンも、「素晴らしい流れから渡邊！綺麗に決まった！」「やっぱり渡邊なんだよなー。頼れるエース」「この時間、この点差で決めてくれるのが渡邊」「いやーこれは痺れた！最高だよ」「涙でるわ！」「渡邊雄太は流石。ダンクにちゃんといく体力とメンタルが元NBA！！」「フィニッシュをしっかりダンクで締めてくれる渡邊雄太が地味に嬉しいんだよな」「渡邊雄太選手のダンクは盛り上がるよなあ」「このプレーが試合の肝だったね」などと歓喜した。

このワンプレーでリードを広げた日本は、そのまま逃げ切りに成功。試合後、渡邊はインタビューで「駄目な時は外でばっかりボールが回っている。流れが悪い時にペイントタッチやポストに入れようと意識していた」とゴール下への意識を高めていたとコメント。続けて、ブースターたちには「皆さんの応援のおかげで勝つことができました。ありがとうございました」と感謝の言葉を残した。

この試合で渡邊はチームトップの36分46秒のプレータイムで、序盤はややシュートタッチが悪かったものの、最終的には15得点・7リバウンド・3アシスト・2ブロックの好スタッツ。元NBAプレーヤーらしい貫禄のパフォーマンスだった。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

