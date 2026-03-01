煩わしいPTAの正解はこれ？地域パトロールは「外部発注で」PTAの仕事を効率化する案に、9万を超えるいいね【作者に訊く】
PTAの仕事「無駄をなくして、効率化します！」という発案をした伊東(@ito_44_3)さんの「多分これが一番早いと思います」に、9.8万のいいねが集まっている。負担に感じるPTAの活動だが、外注というアイデアを盛り込みギャグ漫画に落とし込んだ。
■「以上の説明を持ちまして、今年のPTAの活動は終了です」
PTA会長に就任した保護者の田中さんは「PTAの仕事として、ベルマークの集計にバザーの運営、地域パトロールなどがありますが」と切り出し、時間がかかる作業の外注化を提案した。まずは、種目ごとに分類したり、とにかく時間がかかるベルマークの廃止を提案。また、バザーを中止し、割り振られていた運営予算を使って、地域パトロールを外部発注すると宣言。集まった役員たちから大きなざわめきが上がった。
子供が学校へ入学するとやってくるのがPTAの壁。保護者にとって負担に感じる活動となり苦痛に感じてしまう方も多いと言われている。そんな"PTAの壁"をテーマにした本作には、なんと9万を超えるいいねと2.3万以上のリツイートがつくとともに「有能すぎる」の声が届いた。作者の伊東さんは「思ってた以上に拡散されてうれしいです！共感もツッコミもありがたく頂戴しています」と話す。
毎日5コマ漫画を投稿している作者の伊東さんは「描きたいネタがあっても、文字数を少なめに抑えるのが大変な場合があります。シンプルなセリフになるよう心がけています」と5コマ漫画ならではの悩みも打ち明けてくれた。詳細な情景を描くのではなく「絵で見せ、言葉で笑わせるバランスが難しい」と語る。
SNSでバズった作品を含む300本を超える5コマ漫画は、Kindleで無料公開中となっている。伊東さんは「SNSでの反応はモチベに直結するので、いいね・リツイート・リプライなどいただけると励みになります！」とメッセージを残してくれた。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
