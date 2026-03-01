「もらえる予定の年金額が少ないため」55歳女性、年収300万円。先を見据えて選んだ実家暮らしの実情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都目黒区在住・55歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：東京都目黒区
家族構成：親1人、自分、弟
世帯年収：父300万円、自分300万円、弟400万円
実家の間取り：3LDK
交際費：1万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては「なし」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家族のライフスタイルが異なっていて、生活時間帯を合わせるのに苦労している。とくに気になったり苦労するのが、食事の好みや量、食べたい時間が異なっていること。また、入浴や洗濯の時間が合わないと無駄が出てしまう」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「家のメンテナンス費用、また固定資産税の負担が重いこと。あと、日常的に冷暖房などの光熱費がかかりがちなところ」と明かしてくれました。
将来的にもらえる予定の年金額が少ないため実家暮らしを選んでいる回答者。一方で、家のメンテナンス費用や固定資産税の負担に加え、光熱費がかさみやすい点に悩んでいる様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
